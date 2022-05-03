Міноборони: армія Казахстану не братиме участь у війні з Україною
Казахстан не має наміру задіяти свої миротворчі війська у війні Росії проти України. Наразі щодо цього питання навіть не ведуться переговори. Про це, з посиланням на заяву заступника міністра оборони РК Султана Камалетдінова, повідомляє РБК-Україна.
Як запевнив представник оборонного міністерства Казахстану, застосування миротворчих військ можливе лише у разі наявності резолюції Ради безпеки ООН.
“На підставі цієї резолюції глава держави виходить із пропозицією перед парламентом. І лише після схвалення парламентом застосування Збройних сил можливе. Але зараз це питання навіть не розглядається. Переговори не йдуть”, - заявив заступник міністра оборони РК.