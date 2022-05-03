Пентагон: начальник Російського Генштабу відвідував Донбас

Начальник російського Генштабу генерал Валерій Герасимов побував на фронті на українському Донбасі минулого тижня. Про це заявив співробітник Пентагону, повідомляє Голос Америки.

Проте, повідомлення про його поранення внаслідок атаки України не можуть бути підтверджені.

"Що ми можемо підтвердити, то це те, що ми знаємо, що кілька днів минулого тижня він був на Донбасі", – заявив журналістам високопосадовець оборонного відомства США.

При цьому він зазначив, що у відомстві не думають, "що він усе ще там" , а вважають, що генерал "повернувся до Росії" .

"Ми не можемо підтвердити повідомлення, що його було поранено", – додав чиновник.

За повідомленнями, що посилаються на українських офіційних осіб, у суботу українські сили обстріляли командний центр РФ в Ізюмі, куди приїжджав начальник російського Генштабу для зустрічі з провідними польовими командирами.

Проте, зважаючи на все, він поїхав до обстрілу.