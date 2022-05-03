Координаторка ООН: операція з безпечного виходу з Маріуполя пройшла успішно

Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані заявила, що операція щодо безпечного виходу мирних жителів із Маріуполя пройшла успішно, повідомляє Новое время.

Оновлено о 16:45. Кореспондентка hromadske повідомляє, що евакуйовані з Азовсталі почали прибувати до Запоріжжя.

До Запоріжжя приїхали люди, яких евакуювали з «Азовсталі» pic.twitter.com/0nHoKs2lc2 — hromadske (@HromadskeUA) May 3, 2022

У Міжнародному Комітеті Червоного Хреста також підтвердили, що понад 100 людей, яких вдалося евакуювати з Маріуполя у вихідні, благополучно доставили в Запоріжжя.

"З полегшенням підтверджую, що операція з безпечного виходу із Маріуполя пройшла успішно. Люди, з якими я їхала, розповідали мені жахливі історії про пекло, через яке вони пройшли. Я думаю про людей, які досі залишаються в пастці. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм" , — написала Лубрані у Twitter.

Віцепрем'єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала, що із заводу Азовсталь вдалося евакуювати понад 150 людей, серед яких близько 20 дітей, зараз вони прямують до Запоріжжя.

"...Це тільки перший етап, але він успішно завершився. Ми побачимо людей, які тут, живі і серед нас. Перше, що ми зробили — це закрили небо і дали можливість людям вибратися. Тобто люди вийшли. Був режим припинення вогню. Друге, що ми зробили — ми пробили коридор, який досі ніхто не міг пробити. Разом із президентом, з ООН та Червоним Хрестом. І третє, що ми робимо — продовжуємо операцію" , — наголосила Верещук.

Раніше 3 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що Росія два тижні блокує евакуацію 2000 жителів Маріуполя із захопленого Бердянська, які змогли дістатися туди на власних авто.

Він уточнив, що зараз у Маріуполі залишаються близько 100 тисяч мирних жителів, 200 з них продовжують перебувати на території Азовсталі, яка зазнає постійних обстрілів з боку російських окупантів.

Внаслідок спроб штурму росіянами Азовсталі та бомбардувань заводу вночі 3 травня загинули дві цивільні жінки. Росіяни продовжували завдавати масованих ударів по території Азовсталі, знаючи, що там перебувають мирні жителі.