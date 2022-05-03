Шуляк: ВР обмежить оборот російських та білоруських ліків

В Україні обмежать оборот вироблених у Росії та Білорусі ліків. Відповідний законопроект №7313 Верховна Рада України ухвалила сьогодні.

Про це на своєму офіційному Телеграм-каналі повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Так, проектом закону пропонується запровадити можливість відмови або скасування держреєстрації лікарського засобу у разі, коли за результатами експертизи та/або розгляду реєстраційних матеріалів такого лікарського засобу буде виявлено, що один, кілька або всі етапи виробництва лікарського засобу здійснюються підприємствами, виробничі потужності яких розташовані на території Росії чи Республіки Білорусь.

Також пропонується встановити, що на період запровадження військового стану в Україні Кабмін за поданням МОЗ України може тимчасово призупинити експорт лікарських засобів у разі незабезпечення потреб системи охорони здоров'я України у таких лікарських засобах у повному обсязі.