Посольство Угорщини гостро відреагувало на заяву Данилова

Посольство Угорщини в Україні виступило із заявою, у якій обурюється словами секретаря РНБО Олексія Данилова про, нібито, бажання Будапешта забрати частину української території, висловленими у ефірі телемарафону 2 травня. Про це повідомляє видання "Вести".

Данилов сказав, що Угорщина була попереджена про напад РФ на Україну, і "чомусь вважала, що зможе забрати частину своєї території... ще подивимося, які наслідки будуть за підсумками цієї війни для цієї країни" .

У заяві посольства Угорщини йдеться, що звинувачення на адресу Будапешта "неправдиві та необґрунтовані, а також (вони) розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка страждає під час війни" .

Дипломати уточнили, що вони "рішуче відкидають і засуджують наклеп, який прозвучав проти Угорщини, а також наміри, які за нею стоять" .

Посольство закликало Олексія Данилова відкликати свої заяви, нагадавши, що подібні висловлювання з боку української влади на Угорщину звучать не вперше.