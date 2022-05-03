Посольство Угорщини гостро відреагувало на заяву Данилова
Посольство Угорщини в Україні виступило із заявою, у якій обурюється словами секретаря РНБО Олексія Данилова про, нібито, бажання Будапешта забрати частину української території, висловленими у ефірі телемарафону 2 травня. Про це повідомляє видання "Вести".
Данилов сказав, що Угорщина була попереджена про напад РФ на Україну, і
"чомусь вважала, що зможе забрати частину своєї території... ще подивимося, які наслідки будуть за підсумками цієї війни для цієї країни".
У заяві посольства Угорщини йдеться, що звинувачення на адресу Будапешта
"неправдиві та необґрунтовані, а також (вони) розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка страждає під час війни".
Дипломати уточнили, що вони
"рішуче відкидають і засуджують наклеп, який прозвучав проти Угорщини, а також наміри, які за нею стоять".
Посольство закликало Олексія Данилова відкликати свої заяви, нагадавши, що подібні висловлювання з боку української влади на Угорщину звучать не вперше.
"Наше посольство очікує пояснень від компетентних керівників України, як вони представляють формування наших двосторонніх та добросусідських відносин у майбутньому у світлі сказаного", – резюмує посольство у своїй заяві.