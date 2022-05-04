ПриватБанк запустив нову картку

Користувачі ПриватБанку можуть оформити новенькі платіжні картки "Простір", повідомляє Сьогодні.

Як розповіли у пресслужбі фінансової установи, наразі це пілотний проєкт з використанням національної платіжної системи.

За власним бажанням, клієнти можуть замовити банківські картки у відділеннях ПриватБанку в таких областях:

Львівській;

Івано-Франківській;

Тернопільській;

Закарпатській.

Вони матимуть вигляд звичайних карток для виплат. Власники карток "Простір" отримуватимуть на них пенсійні та соцвиплати, допомогу внутрішньо переміщеним особам. Ними також можна розраховуватись за покупки, знімати готівку в банкоматах і здійснювати перекази по Україні.

"Простір" – це українська банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів. Вона дає можливість здійснювати операції з гривнею в межах України та на національних сайтах.

Розрахунки, видача готівки та інші операції в системі здійснюються за допомогою смарт-карток. Технологію для "Простору" розробили у Національному банку України.