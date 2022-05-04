РФ може заборонити експорт в країни, які наклали на неї санкції

РФ може заборонити експорт в країни, які наклали на неї санкції
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владімір Путін підписав указ, який забороняє державний компаніям торгувати з фізичними та юридичними особами, які наклали на агресора санкції за вторгнення в Україну, повідомляє Економічна правда.

Про це відомо з указу Путіна, опублікованому на сайті влади.

Російський уряд протягом 10 днів підготує перелік компаній та фізосіб, які потраплять під "російські санкції". В указі підкреслюється, що йдеться про США та "іноземні країни та міжнародні організації, які приєдналися до них" у накладанні на РФ санкцій за вторгнення в Україну.

Указ забороняє російському уряду, державним компаніям та "організаціям та особам, що знаходяться під юрисдикцією РФ" укладати угоди та виконувати будь-які зобов'язання (зокрема, торговельні) перед закордонними фізичними та юридичними особами, що потраплять у цей перелік. Крім того, забороняється вивозити з країни сировину та продукцію на користь таких осіб.

Також уряд РФ має встановити критерії визначення угод, які потраплять під заборону. Указ діятиме до скасування санкцій проти агресора.

Новини

Популярні теми форуму

analytics