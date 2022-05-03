ОВА: після ракетного удару на Закарпатті пошкоджено газопровід

В результаті ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Пошкоджено розподільний газопровід.﻿ Про це, із посиланням на Telegram Закарпатської ОВА, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Закарпатгаз" просить споживачів перекрити крани перед газоспоживчим обладнанням. Аварійно-відновлювальні роботи у Воловці Закарпатської області мають розпочатися вранці 4 травня.

Раніше ми писали, що завдано ракетного удару по курортному Воловцю Закарпатської області. В результаті пошкоджена інфраструктура на залізничній станції.