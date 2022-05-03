Зеленський про смертельну ДТП на Рівненині: жертв може бути більше
Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну ДТП у Рівненській області з автобусом і бензовозом, в якому загинули 17 людей. Глава держави зазначив, що жертв масштабної аварії може бути більше. Про це, із посиланням на нічне звернення президента, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
"Сьогодні маємо ще одну трагічну новину. У Рівненській області сталася жахлива дорожньо-транспортна аварія. Зіткнулися автобус, легковик, бензовоз. Станом на зараз уже 17 загиблих, але жертв може бути більше", - заявив Зеленський.
Голова держави висловив щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких у цій ДТП.
"Доручив надати всю необхідну допомогу тим, хто постраждав", - додав президент.
Раніше повідомлялося, що ввечері 3 травня в Рівненській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з бензовозом сталася також пожежа. Жертвами смертельної ДТП стали 17 людей, ще 10 громадян постраждали.