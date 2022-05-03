Зеленський про смертельну ДТП на Рівненині: жертв може бути більше

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смертельну ДТП у Рівненській області з автобусом і бензовозом, в якому загинули 17 людей. Глава держави зазначив, що жертв масштабної аварії може бути більше.﻿ Про це, із посиланням на нічне звернення президента, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Сьогодні маємо ще одну трагічну новину. У Рівненській області сталася жахлива дорожньо-транспортна аварія. Зіткнулися автобус, легковик, бензовоз. Станом на зараз уже 17 загиблих, але жертв може бути більше" , - заявив Зеленський.

Голова держави висловив щирі співчуття всім, хто втратив рідних і близьких у цій ДТП.

"Доручив надати всю необхідну допомогу тим, хто постраждав" , - додав президент.

Раніше повідомлялося, що ввечері 3 травня в Рівненській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса з бензовозом сталася також пожежа. Жертвами смертельної ДТП стали 17 людей, ще 10 громадян постраждали.