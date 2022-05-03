Ракетний удар по Одеській області: пошкоджено об'єкти інфраструктури
В результаті другого за день ракетного удару по Одеській області постраждали об'єкти інфраструктури регіону. Повідомляється про потрапляння двох російських ракет. Про це, із посиланням на Telegram Одеської міської ради, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Згідно з оперативною інформацією прес-служби Оперативного командування "Південь", в результаті ракетного удару ніхто не постраждав, жертв також немає.
Нагадаємо, що сьогодні до Одеси не долетіли три російські ракети. Їх знищили українські підрозділи ППО.