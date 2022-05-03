Війська РФ обстріляли Херсонську область: є загиблий і поранені
У Херсонській області в результаті російського обстрілу у вівторок, 3 травня, населених пунктів Кочубеївської громади загинула одна людина, ще чотири отримали поранення. Про це, із посиланням на оголошення Кочубеївської сільської територіальної громади у Facebook, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
"В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб та одна людина нажаль загинула", - йдеться в публікації.
У громаді додали, що інформація, наскільки серйозні поранення отримали жителі, зараз уточнюється.
"Бережіть себе і своїх рідних! Не нехтуйте можливістю евакуюватися в безпечне місце!" - закликали місцевих жителів, та нагадали, що ворог продовжує обстріли населених пунктів Херсонської області.