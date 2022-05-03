Війська РФ обстріляли Херсонську область: є загиблий і поранені

У Херсонській області в результаті російського обстрілу у вівторок, 3 травня, населених пунктів Кочубеївської громади загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.﻿ Про це, із посиланням на оголошення Кочубеївської сільської територіальної громади у Facebook, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб та одна людина нажаль загинула" , - йдеться в публікації.

У громаді додали, що інформація, наскільки серйозні поранення отримали жителі, зараз уточнюється.