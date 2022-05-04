Через ракетні удари "Укрзалізниця" затримує кілька поїздів: список

Через ракетні удари "Укрзалізниця" затримує кілька поїздів: список
Фото: Facebook

У зв'язку з ворожими обстрілами залізничних підстанцій ряд поїздів в Україні прямуватиме із затримкою по львівському, закарпатському та придніпровському напрямках, повідомляє Сьогодні.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Які поїзди затримуються і на скільки:

  • №50 Трускавець – Київ (+2 год);
  • №60 Чоп – Київ (+3 год);
  • №4 Львів – Запоріжжя (+4 години);
  • №26 Рахів – Одеса (+3 години);
  • №22 Трускавець – Харків (+5 год);
  • №12 Львів – Одеса (+2 години);
  • №749 Київ – Івано-Франківськ (+4 години);
  • №145 Львів – Ужгород (безпересадочні вагони Київ – Відень) (+4 години);
  • №82 Ужгород – Київ (+1,5 години);
  • №92 Львів – Київ (+1 година);
  • №56 Рахів – Київ (+1 год);
  • №136 Чернівці – Одеса (+30 хв);
  • №96 Рахів – Київ (+1 год);
  • №14 Солотвино – Київ (+1,5 години);
  • №30 Ужгород – Київ (+2 години);
  • №38 Ужгород – Одеса (+1,5 години);
  • №46 Ужгород – Лозова (+30 хв);
  • №231 Дніпро – Львів (+2,5 години);
  • №53 Дніпро – Одеса (+2,5 години);
  • №75 Кривий Ріг – Київ (+1 год);
  • №175 Запоріжжя – Жмеринка (+1 год);
  • №85 Запоріжжя – Львів (+30 хв);
  • №37 Запоріжжя – Київ (+30 хв);
  • №710 Львів – Дарниця (+3,10 год);
  • №753 Харків – Львів (+1,40 години).

Обстріл залізничних станцій України

Російські війська вдарили по 6 залізничних станціях у центрі та на заході України сьогодні, 3 травня. Через обстріл затрималися 14 поїздів. Постраждалих нема.

Пошкодження інфраструктури важкі, проте всі деталі будуть з'ясовані пізніше.

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