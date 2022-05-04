WSJ: ЄС відмовиться від російської нафти в найближчі півроку

Шостий пакет санкцій, який готує Європейський союз проти Росії, передбачає відмову від закупівель російської нафти протягом шести місяців. Також до кінця року планується відмова від імпорту нафтопродуктів.﻿ Про це, із посиланням на Wall Street Journal, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

У середу, 4 травня, представники 27 країн ЄС повинні обговорити ініціативу про відмову від російської нафти й прийняти рішення вже на цьому тижні. Країни-члени блоку повинні припинити імпорт російської сирої нафти протягом пів року.

Також передбачається, що Угорщина і Словаччина отримають 20 місяців на відмову від нафтового імпорту зважаючи на найбільшу в ЄС залежність від російських нафтопродуктів. На такі ж пільги претендують Чехія і Болгарія. Для затвердження санкцій потрібне одноголосне голосування всіх членів ЄС.