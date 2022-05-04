Голова МЗС Франції засудив заяви Лаврова, назвавши їх маніпуляцією

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан засудив висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова про Другу світову війну, назвавши їх огидною маніпуляцією.﻿ Про це, із посиланням на Twitter глави МЗС Франції, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Історична маніпуляція пана Лаврова і його міністерства з приводу звірств Другої світової війни просто огидна. Я засуджую цю неприйнятну і мерзенну риторику. Ми продовжимо Боротися з російською дезінформацією про війну в Україні" , - підкреслив глава французької дипломатії.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами.