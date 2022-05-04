Маск думає зробити Twitter платним для деяких користувачів

Американський підприємець і засновник SpaceX Ілон Маск, який нещодавно придбав Twitter Inc., допустив нововведення щодо плати за користування популярною соцмережею.﻿ Про це, із посиланням на заяву Маска у Twitter, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Мільярдер наголошує, що звичайних приватних користувачів це не торкнеться. А ось для комерційних і державних користувачів, можливо, введуть помірну плату.

"Twitter завжди буде безплатним для звичайних користувачів, але, можливо, за невелику плату для комерційних/державних користувачів" , - йдеться в публікації Маска.

Маск думає стягувати плату за користування Twitter для комерційних і державних користувачів (фото: скрін twitter.com/elonmusk)