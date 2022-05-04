FT: китайські приватні НПЗ "таємно" закуповують російську нафту зі знижками

У Китаї приватні нафтопереробні заводи (НПЗ) почали закуповувати російську нафту з великими знижками на фоні припинення західними країнами покупок сировини у РФ, і підготовки до введення ембарго.﻿ Про це, із посиланням на британську газету Financial Times, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За словами представника незалежного НПЗ в Шаньдуні, з моменту початку війни РФ проти України він не повідомляв публічно про угоди з російськими постачальниками нафти, щоб "не привертати уваги та не підпасти під санкції США".

Чиновник додав, що завод взяв на себе частину квоти на закупівлю російської нафти у державних торгових фірм, які, як вважається, представляють Пекін, і в основному відмовляються підписувати нові контракти на поставку.

Суднові брокери та оператори розповідають, що принаймні 6 супертанкерів, кожен з яких здатний перевозити до 2 мільйонів барелів нафти, уклали угоди з консолідації вантажів російської нафти марки Urals в Європі для відправки в Азію, в основному в Китай та Індію. Зазначається, що деякі уральські бочки можуть бути казахського походження.

До числа компаній, які перевантажують російську нафту з борту на корабель в Європі, входять грецькі Nissos Rhenia і Julius Caesar, Searacer, Elandra Denali та Elandra Everest, керовані Vitol, Baltic Sunrise, зафрахтовані Trafigura, і індонезійська Pertamina Prime.

Суднові брокери кажуть, що інші угоди могли бути укладені в приватному порядку.

За даними аналітичної компанії Kpler, закупівлі КНР російської нафти і нафтопродуктів в цьому місяці приблизно на 86 тисяч барелів на день більше, ніж в середньому торік.

На думку аналітиків, таке незначне збільшення китайських закупівель може свідчити про те, що знайти альтернативних покупців для російської нафти і нафтопродуктів може виявитися складніше, ніж припускала Москва.

"Природно припустити, що Китай купуватиме більше російської нафти, але Китай знаходиться під набагато більш пильною увагою, ніж Індія" , - відзначає старший нафтовий аналітик Kpler Джейн Се.

Офіційний представник Шаньдунського нафтопереробного заводу заявив, що він "діє обережно" при купівлі російських поставок, оскільки потенційне введення вторинних санкцій США щодо компаній третіх країн, що ведуть бізнес з РФ, може призвести до закриття його сінгапурського торгового підрозділу.