У Запорізькій ОВА пояснили звуки вибухів вночі: спрацювали системи ППО

Жителі Запоріжжя чули звуки вибухів незадовго до півночі, причиною яких була робота систем протиповітряної оборони.﻿ Про це, із посиланням на прес-службу Запорізької обласної військової адміністрації, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"Близько 23:40, 3 травня, запоріжці чули звуки, схожі на вибухи. Хочемо заспокоїти: спрацювали системи української протиповітряної оборони" , - пояснив спікер Запорізької ОВА, полковник Іван Ареф'єв.

Також у повідомленні зазначається, що безпеці жителів Запоріжжя нічого не загрожує.

Нагадаємо, ввечері 3 травня Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаки з початку війни. Під обстріл потрапили Дніпропетровська, Кіровоградська, Львівська, Вінницька, Київська, Закарпатська, Одеська та Донецька області.