В армії Білорусі оголосили раптову перевірку сил реагування

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення раптової перевірки сил реагування Збройних сил, які включатимуть, зокрема, перекидання частин і підрозділів у певні райони, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба оборонного відомства країни.

У міністерстві уточнили, що заходи стартували сьогодні, 4 травня.

"У Збройних силах Білорусі почалася раптова перевірка сил реагування, в ході якої військові частини та підрозділи повинні відпрацювати питання приведення в бойову готовність, здійснення маршу в призначені райони та виконання навчально-бойових завдань" , - сказано в заяві.

При цьому в Міноборони Білорусі наголошують, що така перевірка сил реагування ЗС не несе загрози ані сусіднім державам, ані європейському співтовариству в цілому.

Раніше українська розвідка повідомила, що у Білорусі частково блокують інтернет для приховування інформації про російських військових.

Нагадаємо, у квітні Головне управління розвідки Міноборони України отримало документи, які свідчать, що РФ планувала військове вторгнення в Білорусь.