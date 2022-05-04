Гайдай: у результаті обстрілів на Луганщині загинуло двоє людей

По Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Золотому-4 завдано ракетно-бомбових ударів, за добу загинули дві людини. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також окупанти проводили штурмові дії в районі Попасної, де бої тривають.

Гайдай додав, що ворог вдарив 34 рази по житловим районам області. Загинули дві людини – жінка з Лисичанська та чоловік з Попасної, також двоє поранені.

Зокрема, здійснено 10 артобстрілів Лисичанська, вісім – Сєвєродонецька, ще 10 – Попаснянської та Гірської громад. Пошкоджено 45 будинків та інших об’єктів.

У Лисичанську полум’ям було охоплено будівлю Луганського обласного медичного центру небезпечних інфекційних хвороб та одну зі шкіл міста, у Сиротиному – єдину в населеному пункті школу, у Сєвєродонецьку – торговельний центр.

На фронті відбито 12 атак ворога – знищено шість танків, п’ять артилерійських систем (з них 3 РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки та дев’ять автомобілів ворога. Підрозділи ППО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".