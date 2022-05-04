Путін шле сигнал Заходу: літак судного дня помітили над Москвою

Над Москвою зняли політ літака судного дня президента Росії Володимира Путіна, його ще називають "Літаючий Кремль". Спеціально переобладнаний Іл-80 має забезпечити можливість главі держави керувати країною з повітря у разі ядерного удару на землі, повідомляє Обозреватель.

Літак здійснює прольоти вже кілька днів. Російська влада заявляє, що це пов'язано з його участю у параді перемоги 9 травня. Але оскільки востаннє "Літаючий Кремль" брав участь у параді в 2010 році, експерти припускають, що таким чином Путін надсилає сигнал Заходу про серйозність своїх намірів щодо застосування ядерної зброї, пише видання The Daily Mail.

Влада зазначає, що Іл-80 супроводжуватимуть два винищувачі МіГ-29. Також у параді візьмуть участь стратегічні ракетоносці Ту-95МС та Ту-160 "Білий лебідь" для підкріплення "ядерних" аргументів лідера РФ.

Іл-80 судного дня має незвичайну конструкцію. Так, він не має ілюмінаторів, окрім кабіни пілотів, він може дозаправлятися прямо в повітрі, дозволяє президенту віддавати накази військовим і загалом керувати державою з командного пункту на борту. Зв'язок забезпечується великою надбудовою у верхній частині фюзеляжу, розташованої в передній частині літака. У хвості літального апарату знаходиться антена дуже низьких частот. Усього існує парк із чотирьох подібних літаків.