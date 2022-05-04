Верещук: на сьогодні запланована евакуація з Маріуполя

На середу, 4 травня, запланована евакуація з Маріуполя. Про це повідомила﻿ віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Маріупольська гуманітарна операція триває. Якщо дозволить безпекова ситуація, в середу, 04 травня, плануємо евакуацію до Запоріжжя" , - написала вона. ﻿

Так, до Запоріжжя можна виїхати з таких локацій:

1. Маріуполь (біля торгового центру "Порт Сіті") - 08:00.

2. Луначарське кільце (біля Бердянська) - 10:00.

3. Токмак - 15:00.

4. Василівка - 16:00.