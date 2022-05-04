Переселенці отримуватимуть житло по черзі: подробиці

Українці що втратили дім через війну матимуть тимчасове житло вже до кінця року. За цей період держава планує розселити близько 53 тисяч родин переселенців, однак є певна черга приорітетності, повідомляє Сьогодні.

Про те, у якій черзі люди отримуватимуть квартири, йдеться у відповідній постанові Кабміну.

Отже, першими до черги стануть, найбільш незахищені категорії населення, а саме:

багатодітні сім'ї;

сім'ї з дітьми;

вагітні жінки;

особи, які втратили працездатність;

особи пенсійного віку з-поміж тих, житло яких було зруйноване або непридатне для проживання в результаті збройної агресії Росії.

З чого формуватимуть фонд тимчасового житла?

Для внутрішньо-переміщених осіб житловий фонд формуватимуть з кількох джерел, зокрема з вже готової нерухомості, яку планує викупити держава.

Також будуватимуть нові будинки і реконструюватимуть ті, які щі можна відремонтувати. Для тимчасового розміщення будуть переобладнувати нежитлові приміщення у житлові.

У Кабміні вирішили, що на одну особу має припадати не менше 6 кв. м житлового приміщення. Нерухомість із цього фонду заборонено приватизувати, обмінювати, ділити, здавати у суборенду та використовувати для розміщення когось, крім переселенців.

Зверніть увагу, що йдеться про тимчасове житло, в якому розмістять переселенців до того, як відремонтують їхні будинки, видадуть нові квартири або люди не зможуть повернутись на звільнену територію.

Після цього це тимчасове житло в порядку черги перейде наступним переселенцям.