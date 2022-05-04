Британська розвідка: РФ планує захопити Краматорськ та Сєверодонецьк

Росія має намір вийти за межі Ізюма, щоб захопити міста Краматорськ та Сєверодонецьк. Про це з посиланням на дані британської розвідки 4 травня в Twitter повідомило міністерство оборони Великобританії.

"РФ розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом, намагаючись просунутися у напрямку північного Донбасу" , - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці вважають, що захоплення Краматорська та Сєверодонецька зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для їхніх зусиль щодо відсікання українських сил у регіоні.