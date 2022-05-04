ОГП: з початку повномасштабного вторгнення РФ постраждали понад 627 дітей

Більше ніж 627 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

За офіційними даними станом на ранок 4 травня 2022 року кількість жертв-дітей за добу не змінилася - 220, зросла кількість поранених - понад 407. Дані уточнюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

У понеділок, 2 травня, внаслідок артилерійського обстрілу окупантами смт. Високопілля Бериславського району Херсонської області та влучання двох снарядів у житловий будинок отримала тяжкі поранення 6-річна дівчинка.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю.