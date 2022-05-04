NOS: Нідерланди передали Україні сім пожежних автомобілів
Колона нідерландських пожежних машин, подарованих Україні, у вівторок прибула до кінцевого пункту призначення. Про це, з посиланням на мовник NOS, повідомляє Європейська правда.
У місті Ужгород сім одиниць техніки передано місцевій пожежній команді, повідомив голландський пожежник Саймон Доорн, який входить до групи, яка транспортувала машини в Україну.
"Ми виконали свою місію. Після невеликої церемонії транспортні засоби передали до Ужгородської пожежної охорони", – повідомив Доорн.
Голландці також отримали від українців своєрідну грамоту, в якій їм подякують за "гуманітарну місію".
У ніч з неділі на понеділок з Ейссельмуйдена вирушила процесія з п’яти автоцистерн, однієї автомобільної драбини та пасажирського автобуса з причепом-моторним обприскувачем.
Пожертвування пожежної техніки було ініціативою пожежної бригади Ейссельмуйдена, яка вже багато років має контакти з пожежниками в Україні.