МВС: кількість жертв ДТП на Рівненщині зросла до 26 осіб

У вчорашній смертельній ДТП у на трасі Київ-Чоп у Рівненської області загинуло 26 осіб. Про це повідомляють МВС та Рівненська ОВА﻿.

З'ясовано, що водій автомобіля "Mercedes-Benz Vito", який спричинив ДТП, здійснював маневр обгону іншого автомобіля, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з бензовозом.

"Після зіткнення вантажний автомобіль "Mercedes-Benz" перевернувся на бік та інерційно виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з автобусом "Setra" сполученням Харків - Зґожилець. Унаслідок чого відбулося загоряння всіх вищевказаних транспортних засобів" , - повідомили в ОВА.

Особа загиблого кермувальника мікроавтобуса поки що не встановлена.

На момент ДТП у салоні автобуса "Setra" (сполучення Харків - Згожилець, Польща), перебувало 34 пасажири та один водій.

Усього у ДТП загинуло 26 осіб: 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса). Травмувалося 12 осіб, це 11 пасажирів автобуса та водій бензовозу. Постраждалі знаходяться в лікарнях області.

фото Національної поліції

Усі пасажири — віком від 17-ти до 69-ти років. Наймолодшому 12 травня мало виповнитися 18 років.

Усі учасники ДТП із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

Рух на ділянці дороги відновлено.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.