ISW: Росія почала бити протикорабельними ракетами по наземних цілях

У війні проти України Росія почала використовувати протикорабельні крилаті ракети "Онікс" для атак по наземних цілях. Це може свідчити про брак у країни-агресора інших типів високоточних боєприпасів великої дальності, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це розповів старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу США Майкл Кофман в Twittter.

"Я все частіше інтерпретую це як ознаку того, що у них мало інших типів ракет великої дальності. Це дорога система для використання у другорядній ролі" , - заявив Кофман.

При цьому, інститут вивчення війни ISW прокоментував запуск із комплексів берегової оборони "Бастіон" протикорабельних крилатих ракет "Онікс" по об’єктах військової інфраструктури України в Одеській області, там теж заявляють про брак ресурсів у РФ.

"Використання протикорабельних ракет "Онікс" може вказувати на те, що російські сили мають брак інших типів високоточних боєприпасів великої дальності, необхідних для порушення української логістики" , - резюмували в ISW.

Нагадаємо, ракетний удар по Одесі 2 травня російські війська завдали з території тимчасово окупованого Криму, застосувавши протикорабельну ракету "Онікс", яку випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон". Аналогічну зброю РФ використовувала при ударі 30 квітня по Одеському аеропорту.