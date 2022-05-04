Президент Ізраїлю прокоментував слова Лаврова про "єврейське" походження Гітлера

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров вважає за краще поширювати жахливу брехню, яка пахне антисемітизмом, повідомляє Новое время.

За його словами, він кілька разів перечитував слова Лаврова про нібито "єврейське" походження Гітлера.

"Спочатку я не міг повірити, що їх сказав міністр закордонних справ Росії. Вони викликали в мене гнів та огиду. У тиждень, коли ми згадуємо Голокост, з усіх тижнів міністр закордонних справ Росії Лавров вважає за краще поширювати брехню, жахливу брехню, яка пахне антисемітизмом. Я чекаю, що він відмовиться від своїх слів і вибачиться" , - сказав він.

Герцог не вважає, що висловлювання Лаврова зашкодять двостороннім відносинам, але вони загрожують "напустити на них хмари".

"Необхідно і правильно, щоб він виправив ці зауваження" , - сказав президент.

Нагадаємо, 1 травня в інтерв'ю італійської телерадіокомпанії Mediaset голова МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи єврейське коріння президента України Володимира Зеленського заявив, що "Гітлер теж мав єврейську кров".