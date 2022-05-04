ОВА закликає мешканців Слов'янська евакуюватися

Вранці 4 травня ворожі війська обстріляли Слов'янськ, постраждало декілька мікрорайонів. Про це повідомив голова ОВА Слов'янська Вадим Лях﻿.

"Пошкоджено багатоповерхову житлову забудову, школу. На щастя, жертв вдалося уникнути. Наразі з'ясовуємо розмір збитків. Комунальні служби виїжджають на місця для ліквідації наслідків обстрілу. Мешканцям пропоную ще раз замислитися про евакуацію", - написав він.

Як евакуюватися

Сьогодні об 11:00 від універмагу відправляється автобус до Рівненської області з наступним розселенням.

Сьогодні від стоянки ЦНАП є можливість виїхати на Дніпро. Тим, кому це необхідно, нададуть житло на кілька днів із наступним вивезенням до західних областей України. Автобус вирушить орієнтовно о 12.30-13.00.

Завтра, 5 травня, о 9.30, від стоянки ЦНАП також відправиться безкоштовний евакуаційний автобус до залізничного вокзалу Дніпра.

Посадка на рейси за попереднім записом. Записатись можна за телефонами гарячої лінії.