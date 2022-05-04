ОВА закликає мешканців Слов'янська евакуюватися
Вранці 4 травня ворожі війська обстріляли Слов'янськ, постраждало декілька мікрорайонів. Про це повідомив голова ОВА Слов'янська Вадим Лях.
"Пошкоджено багатоповерхову житлову забудову, школу. На щастя, жертв вдалося уникнути. Наразі з'ясовуємо розмір збитків. Комунальні служби виїжджають на місця для ліквідації наслідків обстрілу. Мешканцям пропоную ще раз замислитися про евакуацію", - написав він.
Як евакуюватися
Сьогодні об 11:00 від універмагу відправляється автобус до Рівненської області з наступним розселенням.
Сьогодні від стоянки ЦНАП є можливість виїхати на Дніпро. Тим, кому це необхідно, нададуть житло на кілька днів із наступним вивезенням до західних областей України. Автобус вирушить орієнтовно о 12.30-13.00.
Завтра, 5 травня, о 9.30, від стоянки ЦНАП також відправиться безкоштовний евакуаційний автобус до залізничного вокзалу Дніпра.
Посадка на рейси за попереднім записом. Записатись можна за телефонами гарячої лінії.