Politico: ЄС відключить від SWIFT Московський кредитний банк та Россільгоспбанк

Європейська комісія має намір запропонувати вилучити російські банки "Московський кредитний банк" і "Російський сільськогосподарський банк" з міжнародної платіжної системи SWIFT, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили Politico чотири дипломати ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у середу представила деталі шостого пакета санкцій проти Росії за її агресію проти України.

"Ми нарешті "десвіфтизуємо" Сбербанк. Сбербанк – це найбільший банк Росії, він тримає близько 37% всього банківського сектора, але ми також десвіфтизуємо і інші два великі банки у Росії" , - сказала вона.

Запропоновані санкції щодо цих банків є наслідком попередніх рішень ЄС щодо вилучення інших російських фінансових компаній із SWIFT. Мета – посилити економічний тиск на Москву у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Шостий пакет санкцій також передбачає нафтове ембарго проти РФ до кінця року, санкції проти трьох державних мовників РФ і розширення санкційних списків фізичних осіб.

Посли ЄС мають обговорити санкційні пропозиції пізніше того ж дня.