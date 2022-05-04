Гетманцев: рівень оплати ЄСВ перевищує очікування

Рівень сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) у січні-квітні перевищує очікування, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"За січень-квітень 2022 року сума доходів Пенсійного фонду України становила 171,8 млрд грн, що на 7,7%, або на 12,3 млрд грн більше, ніж за чотири місяці минулого року. При цьому сума доходів від єдиного внеску, яка розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, перевищує показники відповідного періоду минулого року на 11,5 млрд грн. У тому числі у квітні доходи ПФУ були на 400 млн грн більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Звичайно, у реальному вираженні відрахування впали. Але все одно рівень сплати ЄСВ за цей період перевищує очікування з урахуванням війни, масової зовнішньої та внутрішньої міграції населення, падіння економіки на 30−50%" , — написав він.

Показники збору ЄСВ відображають високий рівень соціальної відповідальності бізнесу, який скорочує штати меншими темпами, ніж падає його ділова активність, додав нардеп.

Виплата пенсій здійснюється відповідно до графіку та в повному обсязі, наскільки це фізично можливо в умовах війни, відзначив Гетманцев.

"Фінансування пенсій у травні вже розпочалося, лише за місяць на ці цілі буде направлено 49,1 млрд грн. З урахуванням індексації пенсій середня пенсія на 1 квітня 2022 року становила 4 370 грн, збільшившись з початку року на 9,5% або на 378 грн" , — повідомив він.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв, що у березні витрати держбюджету перевищили доходи приблизно на $2,7 млрд. Україна очікує, що через війну розрив збільшиться до $5−7 млрд на місяць у квітні та травні.

Згідно з прогнозом МВФ, через розв’язану Росією війну дефіцит держбюджету України у 2022 році збільшиться до 17,8% ВВП із 4% ВВП у 2021 році.