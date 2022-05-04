Український мобільний оператор lifecell відновив зв’язок у Херсоні та області, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Команда lifecell відновила зв'язок ( усі технології) у Херсоні та Херсонській області, яка зникла 30 квітня», — йдеться у повідомленні мобільного оператора.

Повідомляється, що тепер абоненти оператора в регіоні можуть дзвонити рідним та користуватися мобільним інтернетом.

Нагадаємо, що 1 травня заступник голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко повідомив, що на Херсонщині стали недоступні мобільний зв'язок та інтернет всіх провайдерів.

Пізніше Reuters писав, що РФ надіслала весь інтернет-трафік в окупованій Херсонській області через свою інфраструктуру, щоб запровадити цензуру.