Шостий пакет санкцій ЄС проти РФ передбачає повну заборону експорту нафти

Європейський Союз повністю припиняє експорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України, повідомляє Укрінформ.

Про це сьогодні у Страсбурзі, виступаючи на пленарному засіданні Європейського Парламенту, заявила Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, яка представила шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, а також наміри Європейського Союзу взяти участь у повоєнному відновленні України та її економіки, повідомляє кореспондент.

«Коли лідери (країн ЄС – ред.) зустрілися у Версалі, вони погодилися поступово позбавитися нашої залежності від російського вуглецевого пального. В останньому пакеті санкцій ми розпочали з вугілля. Сьогодні ми відповідаємо на нашу залежність від російської нафти. Будемо дуже чіткими – це не буде просто, тому що деякі країни-члени багато в чому залежать від російської нафти. Але ми повинні це зробити. Сьогодні ми запропонуємо заборону на всю російську нафту у Європі», - ці слова Президента Єврокомісії учасники пленарного засідання Європейського парламенту зустріли оплесками.

Урсула фон дер Ляєн уточнила, що таке рішення стосуватиметься повної заборони на весь російський нафтовий імпорт, включаючи через море або через трубопроводи, як сирої нафти, так і продуктів нафтопереробки. Водночас цей процес відбуватиметься «упорядкованим шляхом», що дозволить Євросоюзу та його партнерам забезпечити альтернативні шляхи постачання та обробленої нафти.

«Ми будемо дуже обережні, щоби мінімізувати негативний ефект на глобальному ринку. Саме тому ми позбавлятимемося російських поставок сирої нафти протягом шести місяців, та від продуктів нафтопереробки – до кінця року», - сказала президент Єврокомісії.