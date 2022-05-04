Мішель: ЄС надасть Молдові додаткове військове обладнання
Європейський Союз планує надати Молдові додаткове військове обладнання. Про це оголосив голова Євроради Шарль Мішель на пресконференції під час візиту до Молдови, повідомляє Європейська правда.
"Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру.
Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання", - оголосив Мішель.
Він не уточнив, про яку суму допомоги йдеться та яке обладнання буде передано.
Також, як заявив Мішель, ЄС допоможе Молдові протистояти дезінформації та кібератакам.