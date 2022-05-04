Мішель: ЄС надасть Молдові додаткове військове обладнання

Європейський Союз планує надати Молдові додаткове військове обладнання.﻿ Про це оголосив голова Євроради Шарль Мішель на пресконференції під час візиту до Молдови, повідомляє Європейська правда.

"Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру.

Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання" , - оголосив Мішель.

Він не уточнив, про яку суму допомоги йдеться та яке обладнання буде передано.

Також, як заявив Мішель, ЄС допоможе Молдові протистояти дезінформації та кібератакам.