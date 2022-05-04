Енергоатом та Westinghouse працюють над будівництвом п'яти ядерних реакторів в Україні

НАЕК Енергоатом та американська компанія Westinghouse продовжують співпрацю щодо будівництва п’яти ядерних реакторів в Україні за проектом АP-1000, повідомляє Новое время.

Про це в інтерв'ю Тижню розповів президент Енергоатому Петро Котін.

"Ми будуватимемо п’ять енергоблоків за проектом АP-1000. Це проект Westinghouse, сучасний, з набагато вищим рівнем безпеки, а ніж ті енергоблоки радянської конструкції, які ми маємо зараз. І звісно ж в рази кращі, ніж ті, що у себе зараз будує Росія" , — розповів Котін.

За його словами, йшлося про будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС та по одному на інших станціях.

"Відокремлено також завдання президента України розглянути нові майданчики в Західній та Центральній Україні. Ми запропонували поки що Чигиринський майданчик. Ми також маємо звернення від Одеської громади про те, що вони хочуть мати у себе енергоблок. Це цікава інформація для нас. Обласна адміністрація звернулася із цим запитом до нас і це для нас дуже добрі новини" , — пояснив керівник Енергоатому.

Він додав, що наразі компанія робить все, що потрібно для розвитку проекту, «але звичайно війна буде відкладати на період воєнного стану реальний початок будівництва».

Як повідомлялося, договір між Енергоатомом та Westinghouse було підписано у серпні 2021 року.