ПриватБанк змінює умови: до чого готуватись українцям з 1 червня

З 1 червня 2022 року ПриватБанк повертає обов’язковий щомісячний платіж за користування кредитними коштами для клієнтів, повідомляє Сьогодні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

За наданою інформацією, клієнт банку може до кінця травня не вносити обовʼязковий платіж, якщо він має труднощі з грошима.

"Але якщо поповните "кредитку", ми будемо вам дуже вдячні. З червня ж обов’язковий платіж повернеться. А про умови користування коштами у червні ми повідомимо окремо" , — зауважили в банку.

Нагадаємо, що з 1 березня 2022 року до 1 червня ПриватБанк (як і низка інших) запровадив кредитні канікули, що надавали право фізособам не вносити обов'язковий мінімальний платіж, а банк в свою чергу не штрафував за прострочені платежі.

З 1 квітня ПриватБанк частково повернув деякі тарифи, знизивши їх у порівнянні з довоєнним рівнем: пільговий розмір кредитної ставки встановили вдвічі менший ніж до війни — на рівні 1,7%.

Проценти нараховуються у квітні, і у травні, але до 1 червня погашення платежу не буде обов'язковим.

ПриватБанк масово повертає гроші своїм клієнтам

ПриватБанк почав повертати вклади своїм клієнтам. Йдеться про гроші, які вони вкладали у ліквідовані нині банки.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про гарантоване повернення клієнтам банків 100% грошового вкладу за умови ліквідації фінустанови під час дії воєнного стану.

До початку повномасштабної війни гарантована сума повернення становила 200 тис. грн, а тепер повернуть усі гроші, незалежно від їх кількості.

Кошти повертають із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і ПриватБанк якраз є його членом.

Для того, щоб отримати свої кошти через ПриватБанк, потрібно бути його клієнтом. Далі усе можна зробити онлайн, через додаток "Приват24" або чатбот у месенджерах.