Кремль запровадив санкції проти прем'єра Японії та ще 63 громадян

Кремлівський режим ввів санкції проти 63 громадян Японії, зокрема, глави уряду країни Фуміо Кісіди.﻿ Про це в середу, 4 травня, заявило МЗС РФ, повідомляє Новое время.

Крім японського прем'єра, під обмеження потрапили також міністр закордонних справ Хаясі Есімаса, голова Міноборони Кісі Нобуо та інші політики, а також представники ЗМІ, бізнесу та сфери освіти.

Як заявила російська сторона, приводом для цього стала "неприйнятна риторика" .

У покарання японським громадянам із санкційного списку буде заборонено в'їзд на територію РФ.