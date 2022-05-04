Кремль запровадив санкції проти прем'єра Японії та ще 63 громадян

Кремль запровадив санкції проти прем'єра Японії та ще 63 громадян

Кремлівський режим ввів санкції проти 63 громадян Японії, зокрема, глави уряду країни Фуміо Кісіди.﻿ Про це в середу, 4 травня, заявило МЗС РФ, повідомляє Новое время.

Крім японського прем'єра, під обмеження потрапили також міністр закордонних справ Хаясі Есімаса, голова Міноборони Кісі Нобуо та інші політики, а також представники ЗМІ, бізнесу та сфери освіти.

Як заявила російська сторона, приводом для цього стала "неприйнятна риторика".

У покарання японським громадянам із санкційного списку буде заборонено в'їзд на територію РФ.

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