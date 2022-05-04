Метінвест консервує Авдіївський коксохім після загибелі 10 співробітників

Група Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського консервує Авдіївський коксохімічний завод, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на її сторінці в Facebook.

"Компанія здійснює процес консервації Авдіївського коксохіму, мінімізувала чисельність персоналу, що працює на промислових майданчиках заводу. Усі, хто може виконувати свою роботу дистанційно, були переведені на віддалений режим ще на початку березня" , — йдеться в повідомленні.

В Метінвесті додали, що продовжують працювати фахівці, які забезпечують зберігання промислових потужностей АКХЗ у період воєнних дій.

"Більшість з них, на жаль, опинилися 3 травня під ворожим обстрілом після робочої зміни. Атака окупантів була швидка та прицільна. Спеціалісти підприємства навіть не встигли повернутися до заводу до бомбосховищ, які сьогодні стали укриттям для співробітників та жителів Авдіївки" , — заявили в компанії.

На заводі діють сім сховищ, здатних розмістити 2,5 тисячі людей.

В Метінвесті додали, що готові вивозити усіх співробітників та членів їхніх родин, «які бажають покинути небезпечне місце».

Відзначається, що масштабні обстріли Авдіївки не вщухають вже кілька тижнів. У місті немає води, періодично через бойові дії пропадає світло та газ.

Вчора російські війська обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, внаслідок чого загинули 10 людей та ще 20 отримали серйозні оранення.

АКХЗ — найбільший коксохімічний завод Європи, основний виробник коксу в Україні.