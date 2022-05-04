У Єврокомісії назвали кроки післявоєнного відновлення України

Європейський Союз разом із міжнародними фінансовими інститутами та глобальними партнерами має підтримати всі етапи повоєнного відновлення України, щоб забезпечити її сталий розвиток, продовження реформ та майбутнє членство у Європейському Союзі, повідомляє Укрінформ.

Про це сьогодні у Страсбурзі, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту, заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Перший крок – це невідкладна допомога. Йдеться про короткострокову економічну підтримку, щоб допомогти Україні подолати наслідки війни. Ми вже зараз зробили для цього багато чого. Дозвольте нагадати про пакет нашої макрофінансової допомоги та пряму підтримку бюджету України. До того ж, ми також запропонували скасувати всі імпортні мита на український експорт у наш Євросоюз на один рік. Упевнена, що Європейський парламент своєю вагою підтримає цю ідею та пропозицію», – зазначила Урсула фон дер Ляйєн, звертаючись до депутатів Європарламенту.

При цьому вона наголосила, що вже вжитих заходів недостатньо для досягнення швидкого полегшення в Україні. Як очікується, внаслідок війни лише цього року ВВП України впаде на 45-50 відсотків. За прогнозом МВФ, вже з травня Україні потрібно 5 мільярдів євро на місяць, щоб країна могла продовжувати функціонувати: платити пенсії та заробітну плату, надавати базові послуги.

«Ми маємо підтримати їх (українців – ред.). Але я знаю, що ми не можемо зробити це самостійно. Тому я дуже вітаю, що Сполучені Штати оголосили про велику підтримку бюджету. І ми, з використанням інструментів «Команда Європи», повинні зробити і наш внесок», - наголосила президент Єврокомісії.

За її словами, на другій стадії відновлення України будуть потрібні ширші зусилля щодо реконструкції.

«Ви все знаєте, що обсяг руйнувань вражаючий. Лікарні, школи, будинки, дороги, мости, залізниці, театри, фабрики – важко навіть перерахувати, скільки має бути відновлено. Безперечно, у «тумані війни» важко виходити з точними розрахунками. Але економісти говорять про кількасот мільярдів євро. І тут, я вважаю, Європа має особливу відповідальність щодо України. З нашою підтримкою за допомогою міжнародних фінансових інститутів та інших глобальних партнерів українці зможуть відбудувати Україну для наступних поколінь», - заявила Урсула фон дер Ляйєн.

Вона запропонувала депутатам розпочати спільну роботу над амбітним пакетом відновлення для наших українських друзів. Якщо для цих зусиль буде обрано правильний шлях, згаданий пакет відновлення має привести в країну інвестиції та допомогти у просуванні необхідних реформ. Це дозволить усунути існуючі слабкі місця української економіки та створити основу її сталого та довгострокового зростання. При цьому ЄС забезпечить, щоб ці гроші справді спрямовувалися для народу України та витрачалися відповідно до європейських правил.

«Це може допомогти у боротьбі з корупцією... Це може привести правове середовище у відповідність до європейських стандартів та радикально вдосконалити українські виробничі можливості. Це принесе стабільність та впевненість, які необхідні, щоб зробити Україну привабливою для прямих іноземних інвестицій. У перспективі це прокладе шлях українського майбутнього всередині Європейського Союзу. Слава Україні, хай живе Європа!» - наголосила президент Європейської Комісії.

Як повідомлялося, Європейський Союз з початку війни виявив солідарність з Україною та став надавати їй ефективну політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Він запровадив п'ять пакетів секторальних та індивідуальних санкцій, які дуже болючі для російської економіки. Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, який був представлений сьогодні у Страсбурзі, передбачає подальші обмеження на діяльність російських банків та повну заборону імпорту в ЄС російської нафти. Шостий пакет санкцій має бути ухвалено рішенням Європейської Ради.