Гайдай: окупанти вивезли з Луганщини майже трирічний запас зерна
Російські війська вивезли з Луганщини або знищили обсяг потреб жителів області у зернових майже на три роки, посівну не розпочато. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За даними Міністра аграрної політики та продовольства, із Луганської області окупантами вивезено близько 100 тисяч тонн зерна.
"100 тисяч тонн – це тільки перевірені дані. Скільки насправді – поки невідомо. Ще 30 тисяч тонн зерна знищено в Рубіжному. Це більше, ніж дворічна потреба Луганщини. Хліба немає зараз і поки що не передбачається в майбутньому. Росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду", - написав Гайдай.
Річна потреба Луганщини у її межах до 24 лютого 2022 року складала 60 тисяч тонн зерна. Разом із окупованими у 2014 році територіями – 240 тисяч тонн. Втім, понад 90 % землі під потреби аграріїв було зосереджено у північній частині області, яку ворог окупував у 2022 році та де ще тривають бої. Саме ці території забезпечували зерновими всю область і до 2014 року.
"Наразі єдиним регіоном, де не розпочато посівну кампанію, є наш. Бо росіянам це нецікаво. Навіщо, якщо можна пограбувати та забезпечити себе на декілька років наперед" - написав він.