Гайдай: окупанти вивезли з Луганщини майже трирічний запас зерна

Російські війська вивезли з Луганщини або знищили обсяг потреб жителів області у зернових майже на три роки, посівну не розпочато. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За даними Міністра аграрної політики та продовольства, із Луганської області окупантами вивезено близько 100 тисяч тонн зерна.

"100 тисяч тонн – це тільки перевірені дані. Скільки насправді – поки невідомо. Ще 30 тисяч тонн зерна знищено в Рубіжному. Це більше, ніж дворічна потреба Луганщини. Хліба немає зараз і поки що не передбачається в майбутньому. Росіяни залишають українців на окупованій території на межі голоду", - написав Гайдай.

Річна потреба Луганщини у її межах до 24 лютого 2022 року складала 60 тисяч тонн зерна. Разом із окупованими у 2014 році територіями – 240 тисяч тонн. Втім, понад 90 % землі під потреби аграріїв було зосереджено у північній частині області, яку ворог окупував у 2022 році та де ще тривають бої. Саме ці території забезпечували зерновими всю область і до 2014 року.

"Наразі єдиним регіоном, де не розпочато посівну кампанію, є наш. Бо росіянам це нецікаво. Навіщо, якщо можна пограбувати та забезпечити себе на декілька років наперед" - написав він.