Зеленський: ми не підемо на заморожений конфлікт в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт як наслідок війни з Росією.﻿ Про це він сказав під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit, говорячи про можливість припинення вогню.

"Припинення вогню не означає, що буде припинення вогню й російські війська стоятимуть, де зараз. Це заморожений конфлікт. Ми не підемо на заморожений конфлікт" , - наголосив український президент.

Зеленський також згадав Мінські домовленості та заявив, що вони були лише на папері.

"Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов до президентства, коли був Мінськ-1, Мінськ-2, були відповідні документи, які порушувалися. Отже, я можу сказати, що це не були серйозні документи. Були домовленості на папері, це був заморожений конфлікт у тому чи іншому вигляді. Я проти, тому такого документа у нас точно не буде", - наголосив він.

Зеленський також нагадав, що Україна не порушувала Мінські угоди та не виходила з переговорного процесу.