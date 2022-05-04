Зеленський: ми не підемо на заморожений конфлікт в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на заморожений конфлікт як наслідок війни з Росією. Про це він сказав під час виступу на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit, говорячи про можливість припинення вогню.
"Припинення вогню не означає, що буде припинення вогню й російські війська стоятимуть, де зараз. Це заморожений конфлікт. Ми не підемо на заморожений конфлікт", - наголосив український президент.
Зеленський також згадав Мінські домовленості та заявив, що вони були лише на папері.
"Ми не підемо на заморожений конфлікт. Я прийшов до президентства, коли був Мінськ-1, Мінськ-2, були відповідні документи, які порушувалися. Отже, я можу сказати, що це не були серйозні документи. Були домовленості на папері, це був заморожений конфлікт у тому чи іншому вигляді. Я проти, тому такого документа у нас точно не буде", - наголосив він.
Зеленський також нагадав, що Україна не порушувала Мінські угоди та не виходила з переговорного процесу.
"Ми зараз не виходили з Мінська, з нього вийшов 24 лютого російський лідер і сказав це публічно, і вони розпочали «військову операцію», хоча ми розуміємо, що це війна, повномасштабне вторгнення. Більше в таке дипломатичне болото Україна не піде точно", - резюмував він.