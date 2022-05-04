ЄС закликали відмовитися від права вето для ефективності санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав ЄС відмовитися від принципу одноголосності щодо зовнішньополітичних рішень і підготуватися до змін договору після вторгнення Росії в Україну. Це необхідно для вжиття ефективних заходів проти агресора.﻿ Про це, із посиланням на Euobserver, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Драгі заявив в Європарламенті 3 травня, що Європа повинна рухатися до "прагматичного федералізму" , щоб краще підготуватися до вирішення питань економіки, енергетики, оборони і зовнішньої політики.

"Якщо для цього буде потрібно почати процес зміни договорів ЄС, ми повинні його прийняти" , - сказав Драгі в Страсбурзі.

Він заявив, що ЄС необхідно поліпшити процес прийняття рішень, щоб відреагувати на напад Росії, що поставив під питання мир на континенті.