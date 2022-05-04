ЄС закликали відмовитися від права вето для ефективності санкцій проти РФ
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав ЄС відмовитися від принципу одноголосності щодо зовнішньополітичних рішень і підготуватися до змін договору після вторгнення Росії в Україну. Це необхідно для вжиття ефективних заходів проти агресора. Про це, із посиланням на Euobserver, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Драгі заявив в Європарламенті 3 травня, що Європа повинна рухатися до
"прагматичного федералізму", щоб краще підготуватися до вирішення питань економіки, енергетики, оборони і зовнішньої політики.
"Якщо для цього буде потрібно почати процес зміни договорів ЄС, ми повинні його прийняти", - сказав Драгі в Страсбурзі.
Він заявив, що ЄС необхідно поліпшити процес прийняття рішень, щоб відреагувати на напад Росії, що поставив під питання мир на континенті.
"Ми повинні подолати цей принцип одностайності, який веде до логіки вето, і рухатися до рішень, прийнятих кваліфікованою більшістю", - сказав Драгі, назвавши війну"кризою безпеки, гуманітарним, енергетичним та економічним".