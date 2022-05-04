ГУР: РФ планує провести парад у Маріуполі

Російські окупаційні війська готують парад у зруйнованому Маріуполі. Про це повідомила﻿ прес-служба ГУР Міноборони України.

У зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко. Відомо, що віднедавна саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.

Основне його завдання – підготовка "урочистих заходів" 9 травня. Відомо, що в ОРДЛО не йде підготовка до параду. Тож Маріуполь, за їхніми планами, має стати центром «урочистостей».

"З цією метою в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.