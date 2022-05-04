Мер: ДПЕК вже відновив електропостачання Ірпеня на 80%

Енергетики компанії ДТЕК розраховують повністю відновити електропостачання Ірпеня до середини травня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"До середини травня ДТЕК обіцяє зробити електроенергію на 100% в нашому місті. Сьогодні вже на 80% наше місто підключено до електромереж. Та 20% лише підключено до газопостачання. Кожного дня відкриваються якісь маленькі крамниці, вже великих 2 супермаркети відкриті. В неділю відкривається ще два. Я зможу вже на цьому тижні змоделювати і сказати, коли наші мешканці зможуть повертатися. Я думаю, вже недовго, і скоро вони зможуть повертатися" , - зазначив він.

Нагадаємо, раніше генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко повідомляв, що ДТЕК планує повернути світло всім мешканцям Київської області до 1 червня.