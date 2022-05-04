Беларускі Гаюн: у Білорусі помітили рух військової техніки в бік Литви й України
Білоруська військова техніка зранку 4 травня їхала у бік литовського кордону та в бік українського кордону, повідомляє Українська правда.
О 06:00 ранку колона з близько 30 одиниць військової техніки білоруських Збройних сил рухалася з Мінська в бік Ошмянського району / литовського кордону по трасі М7.
На відео показані бронетранспортери БТР-82А та бронетранспортери командної машини БТР-80К.
Близько 08:30 дивізіон ракетного комплексу С-300 ПС Збройних сил Білорусі рухався з Бреста до Мокранів / українського кордону по трасі Р-17.
До складу колони входило близько 25-30 одиниць техніки, серед них і ракетні установки 5П85 і РЛС підсвічування цілі 5Н63 із центром бойового управління.