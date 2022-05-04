Беларускі Гаюн: у Білорусі помітили рух військової техніки в бік Литви й України

Білоруська військова техніка зранку 4 травня їхала у бік литовського кордону та в бік українського кордону, повідомляє Українська правда.

О 06:00 ранку колона з близько 30 одиниць військової техніки білоруських Збройних сил рухалася з Мінська в бік Ошмянського району / литовського кордону по трасі М7.

06:00. A column of about 30 military vehicles of the Belarusian Armed Forces was moving from Minsk towards the Ashmiany district / Lithuanian border along the M7 highway.The video shows BTR-82A armored personnel carriers and BTR-80K command vehicle armored personnel carriers. pic.twitter.com/mo8TmTuTpy — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) May 4, 2022

На відео показані бронетранспортери БТР-82А та бронетранспортери командної машини БТР-80К.

Близько 08:30 дивізіон ракетного комплексу С-300 ПС Збройних сил Білорусі рухався з Бреста до Мокранів / українського кордону по трасі Р-17.

08:30. A division of S-300PS missile system of the Belarusian Armed Forces was moving from Brest towards Makrany / Ukrainian border along the R-17 highway.1/2 pic.twitter.com/b3rCVNHJFO — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) May 4, 2022

До складу колони входило близько 25-30 одиниць техніки, серед них і ракетні установки 5П85 і РЛС підсвічування цілі 5Н63 із центром бойового управління.