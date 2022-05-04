Bloomberg: Угорщина проти нафтового ембарго для РФ

В угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Bloomberg.

За словами проінформованих джерел, Угорщини та Словаччини, які сильно залежать від російської енергії, буде дано час до кінця 2023 року для виконання санкцій, на рік більше, ніж іншим країнам-членам.

Проте Золтан Ковач, речник уряду Угорщини, заявив, що занепокоєння Угорщини залишаються невирішеними.

"Ми не бачимо жодного плану або гарантій у поточній пропозиції з управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини", - сказав він .

27 країн-членів ЄС зустрінуться пізніше того ж дня, щоб обговорити і потенційно схвалити пропозицію.

Як повідомлялося, президент Єврокомісії подала деталі шостого пакету санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Вона пояснила, що постачання сирої нафти з РФ припиняться протягом шести місяців, а продукти нафтопереробки – до кінця року.

"Таким чином, ми максимізуємо тиск на Росію, водночас мінімізуючи побічні збитки для нас та наших партнерів у всьому світі. Тому що, щоб допомогти Україні, наша власна економіка має залишатися сильною", - заявила вона.

Як повідомлялося, згідно з проектом санкцій винятки з нафтового ембарго зроблено для Угорщини та Словаччини, які сильно залежать від російської нафти.