Подоляк: Росія воює лише з Україною, а не з НАТО
Росія воює лише з Україною, а не з НАТО, США чи Заходом. Про це написав у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Росія воює лише з Україною. Немає ніякої війни зі США, НАТО, Заходом", – написав він.
За його словами, Росія постійно заявляє про війну із Заходом, щоб виправдати
"свою бездарність, часті поразки, розмір армії вторгнення та кількість безповоротних втрат".
"Росія вже 69 днів намагається вбити Україну. І тотально отримує по зубах", – додав радник голови ОП.