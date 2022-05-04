Подоляк: Росія воює лише з Україною, а не з НАТО

Росія воює лише з Україною, а не з НАТО, США чи Заходом. Про це написав у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія воює лише з Україною. Немає ніякої війни зі США, НАТО, Заходом" , – написав він.

За його словами, Росія постійно заявляє про війну із Заходом, щоб виправдати "свою бездарність, часті поразки, розмір армії вторгнення та кількість безповоротних втрат".