Brussels Times: виробництво пива "Чернігівське" перенесли до Бельгії

Компанія AB InBev перемістила виробництво пива марки "Чернігівське" у місто Лювен, Фландрія, внаслідок російської агресії, повідомляє Економічна правда.

Про це пише видання The Brussels Times.

"Бельгійський пивний гігант AB InBev невдовзі представить популярне українське пиво "Чернігівське" на бельгійському ринку. Всі прибутки від продажів цього пива будуть спрямовані на благодійність. Підприємства цієї компанії в Україні наразі закриті внаслідок російського вторгнення. Тож ця міжнародна компанія алкогольних напоїв переміщує виробництво у місто Лювен, Фландрія" , - йдеться у повідомленні.

Пиво "Чернігівське" з’явиться у бельгійських супермаркетах, барах та ресторанах вже у середині травня. Цю марку пива вже можна знайти на полицях магазинів у Великій Британії.

Завдяки продажам "Чернігівського" компанія має намір перерахувати українським гуманітарним організаціям не менше 5 мільйонів євро.

Ініціатива про переміщення виробництва належить українському керівництву компанії, який був змушений тимчасово виїхати з України, рятуючись від російських обстрілів та бомбардувань.

Пиво вироблятиметься у банках, на яких буде зображено серце в кольорах прапора України та напис "Кожен може допомогти у гуманітарних зусиллях для України".