Джерела: війська РФ прорвалися на Азовсталь у Маріуполі

У заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали, повідомляє Українська правда.

Штурм почався у вівторок, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.

У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали, повідомили джерела видання.

На "Азовсталі" йдуть важкі бої.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону повідомив, що зв'язку з українськими захисниками немає.