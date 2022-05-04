Джерела: війська РФ прорвалися на Азовсталь у Маріуполі
У заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали, повідомляє Українська правда.
Штурм почався у вівторок, після часткової евакуації мирних жителів із заводу.
У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали, повідомили джерела видання.
На "Азовсталі" йдуть важкі бої.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону повідомив, що зв'язку з українськими захисниками немає.
"На жаль, сьогодні з хлопцями пропав зв'язок. Немає зв'язку, щоб розуміти, що відбувається. Учора був зв'язок, а сьогодні ні", – сказав Бойченко.