СБУ заявила про запуск двох нових чат-ботів
Служба безпеки України запускає 2 нових чат-боти: для ідентифікації зрадників і мародерів, повідомляє прес-служба СБУ.
"З їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців", - пише СБУ.
На чат-бот "Знайди зрадника" можна надіслати інформацію про:
▪️ зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами;
▪️ інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.
Другий чат-бот "Стоп мародер" призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті: stopmarauder.com.ua
Також продовжує ефективно функціонувати офіційний чат-бот STOP Russian War.