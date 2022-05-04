СБУ заявила про запуск двох нових чат-ботів

Служба безпеки України запускає 2 нових чат-боти: для ідентифікації зрадників і мародерів, повідомляє прес-служба СБУ﻿.

"З їхньою допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців" , - пише СБУ.

На чат-бот "Знайди зрадника﻿" можна надіслати інформацію про:

▪️ зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами;

▪️ інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.

Другий чат-бот "Стоп мародер"﻿ призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті: stopmarauder.com.ua

Також продовжує ефективно функціонувати офіційний чат-бот STOP Russian War.